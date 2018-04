Economie Personeel Lidl krijgt pamflet in de bus

De werknemers van Lidl hebben een pamflet in de bus gekregen. Zij worden de komende dagen bevraagd door de vakbonden over het voorstel van de directie. In meer dan 100 Lidl-winkels wordt er al sinds woensdag gestaakt. In onze regio bleven de winkels in Temse en Beveren dicht. De werknemers klagen een te hoge werkdruk aan. Vakbonden en directie zaten dit weekend samen maar konden geen akkoord sluiten. De directie wil binnen het komende half jaar voor elke winkel één extra voltijdse werknemer aanwerven, maar dat is voor de socialistische vakbond niet voldoende. Alle werknemers worden nu bevraagd door hun vakbond. Het is nog onduidelijk hoeveel winkels er ook morgen nog gesloten zullen zijn.