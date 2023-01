Personeel kerncentrales Doel krijgt 'blijfpremie', verlenging van Doel 4 in onderhandeling

Voor het personeel van de kerncentrale van Doel begint het jaar met een serieuze financiële opsteker. De werknemers krijgen een zogenoemde blijfpremie uitbetaald. Een bedrag dat de mensen moet aansporen om bij het bedrijf te blijven werken. De blijfpremie is enkele jaren geleden al onderhandeld. Want de toekomst voor het personeel in de kerncentrales is de laatste tijd erg onzeker geweest. In september vorig jaar is een eerste reactor al definitief uitgeschakeld. De onderhandelingen over de verlenging van reactor Doel vier lopen nog volop. Daarover verwacht het personeel de komende dagen meer nieuws.