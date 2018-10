Personeel geëvacueerd na brand bij VDL in Erembodegem

Bij het metaalverwerkend bedrijf VDL in Erembodegem is gisteravond rond acht uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond aan de afzuiginstallatie. VDL maakt onder meer uitlaten voor bussen vrachtwagens. Hoe het komt dat de installatie vuur vatte is niet duidelijk, maar de snelle verspreiding ervan zorgde voor een hevige rookontwikkeling. De werknemers konden wel tijdig naar buiten. De brandweer kreeg het vuur daarop ook snel onder controle. Het is niet de eerste keer dat er brand ontstaat in het bedrijf. In 2000 werd er nog een groot deel van het bedrijf in de as gelegd bij een zware brand. Daar blijft het bedrijf nu gelukkig van bespaard.