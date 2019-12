Personal trainers uit Aalst schrijven "Gezond Gezind", een leidraad voor een gezonde levensstijl

En om ons sporthoofdstuk af te sluiten, gaan we nog even naar de fitnesszaal. Want misschien ligt er wel een fitnessabonnement onder de kerstboom om met goede voornemens aan het nieuwe jaar te beginnen. Toch is sporten alleen, vaak niet genoeg om af te vallen. Ook letten op wat je eet, is heel belangrijk. Twee personal trainers uit Aalst, hebben daarom samen een kookboek geschreven dat als leidraad kan dienen.