Peperkoekenhuisje in Geraardsbergen omgetoverd tot demowoning in kader van ‘Gezond (t)huis’

In Geraardsbergen wordt het zogenoemde peperkoekenhuisje in het centrum van de stad omgetoverd tot een demowoning. Een maand lang kan al wie wil, kijken hoe je gezonder kan wonen. Van CO-gevaar tot schadelijke poetsproducten en roken in huis: op een begrijpelijke manier wil de stad Geraardsbergen aantonen dat de leefomgeving niet altijd even gezond en veilig is. Een gids nam vanmiddag de bezoekers een eerste keer mee op ontdekkingstocht in de demowoning.