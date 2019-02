Pendelbus Haven van Antwerpen rondt kaap van 100.000 gebruikers

In een groot deel van het Waasland was er vanochtend zware verkeershinder. Oorzaak was een ongeval met twee vrachtwagens op de E17 richting Antwerpen. Net voorbij de oprit Haasdonk moest een trucker plots hard remmen. Daardoor ging de vrachtwagen in schaar, een andere vrachtwagen reed daar op in. Door het ongeval waren twee van de drie rijstroken bijna twee uur versperd. Er ontstond al snel een file tot in Waasmunster. Vele weggebruikers kozen via de afritten in Sint-Niklaas en Haasdonk voor een alternatieve route. Ook op de gewestwegen N16 in Temse en op de N70 in Beveren ging het bijzonder moeizaam.