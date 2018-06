Pedro Brugada krijgt Vlaams ereteken

We hebben het gisteren al gemeld in ons nieuws. We staan voor een periode van droogte. Op dit moment is het nog niet alarmerend, er is nog voldoende drinkwater. Maar de overheid begint de mensen wel te waarschuwen. In onze provincie is de situatie het meest zorgwekkend. In Geraardsbergen is het op dit moment extreem droog. Omdat er nagenoeg geen regen wordt verwacht, zal die toestand de komende tien dagen uitbreiden naar de hele provincie. Vorig jaar werd onze regio rond deze periode ook getroffen door de droogte. Toen kondigde Vlaams minister voor Milieu Joke Schauvliege een sproeiverbod af voor consumenten.