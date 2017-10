Waasland-Beveren is op het veld van Standard van zijn wolk gedonderd. Geelblauw verloor van de Rouches met 3-1. De Waaslanders begonnen nochtans goed aan de wedstrijd. Maar nadat Roef zijn klasse toonde door een strafschop te stoppen, ging het plots steil bergaf. Waasland-Beveren stuntelde en kreeg voor de rust nog drie goals te slikken. Dat Thelin door het scoren van de eerredder nu topschutter is in de competitie is slechts een doekje voor het bloeden.