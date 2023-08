Pavitra Vandenhoven uit Sint-Niklaas heeft goud gepakt op het wereldkampioenschap paraklimmen in Zwitserland. Elke dag trainen, op haar voeding letten en zich mentaal voorbereiden heeft duidelijk geloond. Want ze is nu, op haar 24, voor de tweede keer wereldkampioen. Pavitra is geadopteerd in India toen ze vijf jaar oud was, en is opgegroeid in België. Ze is geboren zonder benen, maar dat heeft haar nooit tegengehouden. Ze verkeert in topvorm en ze wil ook nog lang aan de top blijven.