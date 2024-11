Pauwels Sauzen–Bingoal wordt Pauwels Sauzen–Cibel Clementines, Thomas Joseph wordt nieuwe ploegleider

Pauwels Sauzen - Cibel Clementines. Dat is de naam waarmee de ploeg van Hammenaar Jurgen Mettepenningen vanaf 1 januari in het veld zal rijden. De ploeg, nu nog Pauwels Sauzen - Bingoal moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe naamsponsor. Dat komt door het verbod op gokreclame tijdens sportwedstrijden. Cibel Clementines, een merk van groothandelsorganisatie Group Achiel De Witte, zal vanaf het nieuwe jaar dus te zien zijn op de truitjes van onder meer Wetteraar Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Wel maar voor tijdelijk, want er lopen ook al gesprekken voor een nieuwe naamsponsor. De ploeg krijgt op termijn ook een nieuwe ploegleider. Thomas Joseph, voormalig renner bij de ploeg, wordt de komende maanden opgeleid om op termijn oudgediende Mario De Clerq te vervangen in die rol.