Pauwels Sauzen-Bingoal wil sterkste team in veldrijden worden

Na 18 jaar keert Mini is Maxi Sint-Gillis-Waas eindelijk terug naar de hoogste klasse van het minivoetbal. In de playoffs had Sint-Gillis-Waas genoeg aan een punt tegen concurrent Elsegem voor de promotie. Na een thriller van formaat won Mini is Maxi met 5-4. Feesten geblazen dus in sporthal De Gavers.