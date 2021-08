Paulius Valinskas (Okapi Aalst): "Weet dat er heel veel van me verwacht wordt"

Op de Paralympische Spelen in Tokio is baanwielrenner Diederick Schelfhout zevende geworden op de kilometer tijdrijden. De renner uit Erembodegem wou zich, na zijn vijfde plek in de achtervolging, tonen op zijn beste nummer. En hij had duidelijk lessen getrokken uit zijn wedstrijd van gisteren. Toen begon onze landgenoot erg snel, maar moest hij dat later bekopen. Dat deed hij vandaag niet. Schelfhout deelde zijn koers goed in, maar kwam helaas niet verder dan een zevende plek. Geen medaille dus voor hem in het baanwielrennen. Hij krijgt nog wel een kans op eremetaal in het wegwielrennen.