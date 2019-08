Naar de muziek dan op de Lokerse Feesten, met traditioneel op zondag de metaldag. Eén van de headliners dit jaar waren The Scorpions. De Duitsers zijn hardrockpioniers. 71 jaar is frontman Klaus Meine intussen. The Scorpions scoorden wereldhits met onder andere 'Still Loving U' en 'Wind Of Change'. Ook die nummers brachten ze gisteravond. Helaas mogen we daar geen beelden van uitzenden. The Scorpions blijven ook na al die jaren de grote massa lokken. De Grote Kaai was gisteravond zo goed als volgelopen. En de fans, die stonden al uren te wachten op de eerste rij.