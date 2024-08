Patsergedrag wordt harder aangepakt in Waasland, auto's kunnen in beslag genomen worden

In Beveren, Stekene en Sint-Gillis-Waas gaan ze het zogenaamde 'knalpotterreur' aanpakken. Bestuurders van getunede auto's en bromfietsen zorgen er de laatste tijd vaak voor geluidsoverlast door hun asociaal en onverantwoord rijgedrag. En daarom wordt het GAS-reglement aangepast. Wie onnodig hard optrekt en remt, of met veel te luide muziek of uitlaat rondrijdt, riskeert een straf. De politie kan voertuigen voor drie dagen in beslag nemen. Ook de kosten van de takeldienst zijn voor de bestuurder, bovenop een GAS-boete. De politiezone Waasland-Noord zal dan ook intensiever controleren.