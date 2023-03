Pastorietuin in Erembodegem feestelijk geopend: "Hier ga je eindelijk tot rust kunnen komen"

In de Waaslandhaven, in een container op kaai 1742 op de Europaterminal (MPET), is gisteren een lading met 280 kilogram cocaïne aangetroffen. Dat meldt de FOD Financiën. De drugs waren verborgen in een containerschip dat onder Panamese vlag vaart. Vorige week was het schip vertrokken in Ivoorkust. Gisteren kwam het in de Waaslandhaven aan na een tussenstop in Senegal. Ter plaatse konden negen uithalers opgepakt worden, acht Nederlanders en een Belg. Het onderzoek loopt nog volop. De FOD Financiën geeft voorlopig geen verdere commentaar.