Nieuws Pastoor en ereburger van Beveren EH Daniël Vande Velde onverwacht overleden

Amper twee weken geleden was hij nog uitgeroepen tot de derde ereburger van de gemeente Beveren, vandaag is de pastoor van Beveren dood teruggevonden in zijn woning in Vrasene, vermoedelijk na een zware val van de trap. Eerwaarde Heer Daniël Vande Velde is 75 jaar geworden. Op 1 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat de man tot priester was gewijd. 49 jaren daarvan was hij dat in diverse parochies van Beveren, waar hij tot vandaag nog altijd heel actief was. Zijn overlijden komt als een schok.Normaal zou de geliefde pastoor deze voormiddag om 11u de wekelijkse eucharistieviering opdragen in de kerk van Vrasene, maar toen hij niet kwam opdagen kregen de medewerkers van de kerk en de parochianen argwaan. Daarop werden de hulpdiensten verwittigd en die troffen de pastoor levenloos aan onderaan de trap in zijn woning. Het gerechtelijk labo is ter plaatse gekomen om na te gaan wat er precies gebeurd is.Na Jean-Marie Pfaff en Jeroom Heyndrickx was EH Vande Velde de derde ereburger van Beveren. Op 3 juli kreeg hij dat uit handen van burgemeester Marc Van de Vijver. Pastoor Vande Velde was een bescheiden man, die niet graag in de spotlights stond. Maar het ereburgerschap deed hem toen zichtbaar deugd. Toch heb ik in mijn leven enkel maar mijn plicht gedaan, zei hij toen.