Passant haalt bewoners net op tijd uit brandende woning in Beveren

De eigenaar van het ingestorte pand op de Paardenmarkt in Antwerpen woont in Sint-Niklaas. De man was de voorbije dagen in het buitenland. Sinds vannacht is hij terug, maar hij is voorlopig te aangeslagen om voor de camera te reageren. Over de oorzaak van de instorting is officieel nog niets bekend, maar zo goed als alles wijst in de richting van een gasexplosie.