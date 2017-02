Mobiliteit en Verkeer Pas in 2019 zullen alle gronden voor Oostelijke Tangent Sint-Niklaas verworven zijn

De gronden in Sint-Niklaas waarop de Oostelijke Tangent moet worden gebouwd, zullen pas ten vroegste in 2019 verworven zijn. Dat heeft mobiliteitsminister Ben Weyts laten weten aan Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer. De Oostelijke Tangent is de ontbrekende weg die de ring rond Sint-Niklaas moet vervolledigen. Het is één van de belangrijkste noden in het Wase mobiliteitsplan. Het is nu nog wachten op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas als dat plan in het staatsblad is gepubliceerd, kunnen de onderhandelingen worden gestart met de eigenaars van de gronden. De minister verwacht dat die onderhandelingen zeker tot 2019 zullen aanslepen.