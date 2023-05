'Paroi' krijgt plekje aan 'zijn' carnavalswerkhallen

Morgenavond is het zover. Met het nummer 'Because Of You' verdedigt Gustaph samen met de Sint-Niklase zangeres Sandrine Van Handenhoven ons land op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Sandrine is een van de backing vocals, maar ook een van Gustaph's allerbeste vriendinnen. Ondanks haar ontzettend druk programma wou Sandrine even tijd voor ons maken.