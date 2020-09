Parlementaire goedkeuring voor landmachteenheid in Oost-Vlaanderen

Het coronavirus blijft zwaar tekeer gaan in woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere. In amper tien dagen tijd is de voorlopige balans zorgwekkend: 13 van de 24 bewoners, allemaal op dezelfde afdeling, hebben positief getest. Ook acht personeelsleden zijn besmet. Het lokaal bestuur neemt daarom extra maatregelen om de uitbraak zo snel als mogelijk in te dijken. Vanochtend is er beslist, in overleg met de coördinerend en raadgevend arts, en het Agentschap Zorg en Gezondheid, om het volledige woonzorgcentrum onmiddellijk in lockdown te laten gaan. Gisteren was er al een aparte Covid-unit ingericht. Maar met deze nieuwe golf van besmettingen volstaat die al niet meer, zegt burgemeester Katja Gabriëls.