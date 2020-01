Op de Zalegemdijk in Sint-Gillis-Waas is gisterenavond een man zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het was in een bocht dat het fout ging, mogelijk na een uitwijkmanoeuvre voor een dier dat de weg plots overstak. De man kwam met zijn wagen naast de baan terecht, reed van de dijk en knalde beneden hard tegen een boom aan, waarna hij in de gracht belandde. Als bij wonder kon de bestuurder zelf de hulpdiensten nog bellen en op eigen kracht uit de verhakkelde auto klauteren. De brandweer moest hem eerst over de gracht helpen vooraleer hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht kon worden.