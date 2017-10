Nog in Beveren kon je dit weekend weer wandelen en lopen voor het goede doel. Al voor de derde keer organiseerde de Stichting tegen Kanker er Levensloop. Levensloop Beveren is één van de 25 Belgische Levenslopen over het hele land. En Beveren is niet alleen de laatste van het jaar, het is ook de grootste. Vorig jaar was het zelfs de grootste van Europa. Dit jaar namen er in totaal 91 teams deel, goed voor een totaal van 6.323 deelnemers. Wij liepen mee met een team dat onlangs nog geconfronteerd werd met de ongelooflijke hardheid van de ziekte.