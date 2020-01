Bij een ongeval op de E40 in Aalst zijn vanochtend drie inzittenden gewond geraakt toen hun auto maar liefst drie keer over de kop ging. Het ongeval gebeurde aan de afrit van Aalst richting Brussel. De bestuurder dreigde zijn afrit te missen en voegde nog snel in maar raakte hierbij een betonblok. Het voertuig ging verschillende keren over de kop en kwam daarna in tegenovergestelde richting tegen de vangrail terecht. De brandweer moest de bestuurder uit de wagen bevrijden. De twee anderen konden nog zelf uit de auto geraken. Alle inzittenden werden gewond, maar niet in levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis.