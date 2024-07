Parketvloer sporthal De Witte Molen in Sint-Niklaas blinkt opnieuw na renovatie

In Sint-Niklaas heeft sporthal De Witte Molen een nieuwe parketvloer gekregen. De oude zat vol met putten en was dringend aan herstelling toe. Vanaf deze week, bij de start van de sportkampen, is ze terug gebruiksklaar. De grote parkethal wordt het hele jaar door intensief gebruikt. Door de vele sportclubs en scholen maar ook voor kampioenschappen en grote sportevenementen. De stad investeerde de voorbije jaren fors in het sportcomplex, met onder meer een nieuwe vechtsportzaal, een heraangelegde parking en nu dus ook de renovatie van de parketvloer, een uitgave van ruim 80.000 euro.