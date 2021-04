Parket zoekt overvallers van dakloze man aan station van Dendermonde

Een bijzonder hevige brand heeft dit weekend de bekende Bar Goed in de as gelegd, in Perkpolder in Nederland, boven Hulst. De zaak is tot over de grens in het Waasland bekend, vooral bij wielertoeristen. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. Maar de zaakvoerders krijgen wel heel wat steun. Een crowdfunding leverde bijvoorbeeld al bijna 13.000 euro op.