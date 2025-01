Parket tilt zwaar aan ongeval van dronken bestuurder met dochter van 11 naast zich

Het parket van Oost-Vlaanderen tilt zeer zwaar aan het ongeval in Zele van afgelopen weekend. Een man van 49 richtte daar een ware ravage aan. Hij botste tegen een stilstaande vrachtwagen en daarna tegen een auto. De man was dronken, en was geen onbekende voor het gerecht. Hij mocht ook niet rijden omdat hij medisch ongeschikt werd verklaard. En toch deed hij het. Hij nam zelfs zijn dochtertje van 11 mee. Zij bleef ongedeerd maar was in shock. De bestuurder raakte zelf heel zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar.