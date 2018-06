Een ander probleem bij heel wat handelaars zijn voedseloverschotten. Wereldwijd wordt maar liefst 1/3 van al het geproduceerde voedsel weggegooid. Om daar iets aan te doen hebben Denen de app Too Good To Go ontwikkeld. Via die applicatie kan je voedsel aankopen dat niet verkocht is geraakt, en dat dus tegen een verminderde prijs. Je kan Too Good To Go ondertussen al in 8 landen gebruiken. En binnenkort ook in onze streek.