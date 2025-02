Parket opent onderzoek nadat agenten bromfietser aanrijden in Geraardsbergen

Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart tegen agenten van de politiezone Geraardsbergen-Lierde. Dat melden onze collega's van Het Laatste Nieuws. De agenten zouden een jonge bromfietser aangereden hebben om hem te doen stoppen. De feiten vonden afgelopen zaterdagavond plaats in het centrum van de stad. Agenten wilden de snelheid van de bromfiets van een 16-jarige jongen controleren. Ze achtervolgden hem, met de zwaailichten op, maar zonder sirene. Omdat de jongen dacht dat die zwaailichten niet voor hem bedoeld waren, reed hij door. Daarop werd hij aangereden door het politievoertuig. Die aanrijding is ook gefilmd. De jongen bezeerde zich gelukkig maar lichtjes. Agenten van een andere politiezone kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen. De politiezone van Geraardsbergen-Lierde voert een intern onderzoek. Het parket is een onderzoek gestart voor opzettelijke slagen en verwondingen.