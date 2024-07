Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar lijkschennis op het kerkhof van Lokeren. Het gaat onder meer om het opgraven en dumpen van een lichaam, op een brute manier. De feiten komen aan het licht omdat één van de grafdelvers naar de politie is gestapt. Hij wil de wanpraktijken van zijn collega's aankaarten, want van respect voor de overledenen is helemaal geen sprake, zegt hij.