Parket Oost-Vlaanderen start procedure bemiddeling en maatregelen in racisme-onderzoek Rousseau

In het onderzoek naar de mogelijk racistische uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is het parket van Oost-Vlaanderen een zogenaamde 'procedure bemiddeling en maatregelen' opgestart. Dat is een poging van het openbaar ministerie om geschillen te regelen zonder er een rechtszaak van te moeten maken. Zo moet Rousseau een bezoek brengen aan de Dossinkazerne, en hij moet therapie volgen. Welke maatregelen Conner Rousseau precies opgelegd krijgt, wil het parket niet meedelen, omwille van privacyredenen. Ook de advocaat van de politicus geeft geen verdere commentaar. Rousseau bood eerder al aan de Roma-gemeenschap zijn verontschuldigingen aan, voor zijn zogenoemde zattemansklap op 2 september aan een café in Sint-Niklaas. De Roma-gemeenschap in de regio aanvaardde die excuses, maar verenigingen in Gent en Brussel dienden wel een strafklacht in. Het parket zal nu één of meerdere maatregelen aan Rousseau voorstellen. Dat kan therapie zijn, een vorming, of een dienstverlening; een onbetaalde activiteit dus, die de gemeenschap ten goede moet komen.