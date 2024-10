Parket onderzoekt verdacht overlijden van vrouw in Wetteren

In de Warandelaan in Wetteren hebben mensen vanmorgen een levenloos lichaam aangetroffen op een pad achter een woning. Het parket van Oost-Vlaanderen is ter plaatse en onderzoekt wat er precies gebeurd is. Het zou gaan om een vrouw die er met geweld om het leven gebracht is. Buren zouden deze ochtend het levenloze lichaam op een pad achter de woning van de vrouw teruggevonden hebben. Er zijn ook geruchten dat het om een inbraak zou gaan. Over de precieze feiten is er dus nog grote onduidelijkheid. Het parket zelf heeft nog niks bevestigd. Wij volgen het verder voor u op. Houd dus zeker onze website en sociale media in de gaten en vanavond krijgt u een uitgebreid verslag om 18u30 in het TV Oost Nieuws.