In Vrasene is het parket van Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart naar een mogelijk verdacht overlijden in de Brugstraat. Deze ochtend werd er alvast iemand opgepakt, dat wordt bevestigd door de politiezone Scheldewaas. De wetsdokter is zonet gestart met de eerste vaststellingen. Vanavond meer informatie in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.