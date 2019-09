Het gemeentebestuur van Laarne gaat een nieuw dienstencentrum bouwen. Oorspronkelijk was een renovatie voorzien van het bestaande dienstencentrum 't Binnenhof op de site van het Oude Klooster. Maar tijdens de afbraak- en verbouwingswerken bleek dat het gebouw niet was opgetrokken in bakstenen, maar in SISMO, een systeem van isomo en beton. Daardoor lopen de kosten voor een renovatie te hoog op, en kiest de gemeente liever voor een gloednieuw, energiezuinig gebouw. Dat kost minder en de subsidies ervoor liggen hoger: in totaal zo'n 700.000 euro in plaats van 520.000 voor de renovatie. Het nieuwe dienstencentrum zou begin 2021 klaar moeten zijn.