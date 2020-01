Parkeerverbod voor trucks van meer dan 5 ton ingevoerd in Denderleeuw

We keren nog even terug naar Denderleeuw, want daar geldt sinds vandaag een algemeen parkeerverbod voor alle voertuigen van meer dan 5 ton, zware trucks en bussen dus. Het gemeentebestuur had in september al laten weten die maatregel te willen invoeren, maar ook het Agentschap Wegen en Verkeer moest zijn goedkeuring nog geven. Voor heel wat vrachtwagenchauffeurs is het wel nog even wennen. Het verbod brengt voor hen ook wel wat moeilijkheden met zich mee.