Parkeergeleidingssysteem wijst zoekverkeer de weg naar parkeerplaats in Sint-Niklaas

Een technische storing aan de verkeerslichten heeft voor grote verkeershinder gezorgd op de N70. Die ging gisteren nog maar net opnieuw open na 2,5 jaar werkzaamheden en verkeersellende. Maar vanmiddag was het dus al opnieuw prijs. Een technische storing aan een verkeerslicht aan de ovonde, aan het Pareinpark, zorgde voor ellenlange files. Het verkeerslicht sloeg om de tien seconden op rood. Dat zou enkel mogen wanneer een lijnbus over de sensor in het wegdek rijdt, maar daar ging dus iets mis. Op een bepaald ogenblik zat het verkeer er volledig vast. De politie moest ter plaatse komen om het verkeer in goeie banen te leiden. Een ploeg van de technische dienst werd opgeroepen om de storing te verhelpen.