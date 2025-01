Parkeerbeleid in Wetteren: "Positieve evolutie, mensen worden het stilaan gewoon"

Het nieuwe parkeerbeleid in Wetteren kreeg de voorbije maanden al veel kritiek, maar de bijsturingen leveren bemoedigende resultaten op. Dat zegt het gemeentebestuur van Wetteren. Sinds de invoering van het nieuwe plan, in de zomer van vorig jaar, parkeer je eerst gratis, en na een bepaalde tijd moet je dan betalen om te parkeren. Parkeerbedrijf OPC moest op een half jaar tijd zo'n 16.500 retributies of parkeerboetes uitsturen. Daar zaten ook nog veel fouten bij, en de mensen moesten nog wennen aan de nieuwe regels. Daarna zag het gemeentebestuur het aantal retributies en klachten afnemen. Het nieuwe parkeerbeleid zorgt voor meer rotatie voor wie een parkeerplaats zoekt in het centrum. Zo is er meer ruimte voor bewoners om in hun straat of in de buurt te parkeren. En winkeliers en horecazaken kunnen zo meer klanten ontvangen.