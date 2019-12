Park Zomerhuis Stekene moet voor de zomer klaar zijn

En dan even naar Stekene, want daar schieten de de bouwwerken aan het nieuwe park Zomerhuis goed op. Gisterenmiddag werd naar aloude traditie symbolisch de 'meiboom' geplant omdat de ruwbouw op z'n hoogste punt is. Het nieuwe park Zomerhuis zal niet alleen een horecagelegenheid zijn. Er is ook plaats voor recreatie voor jong en oud met onder andere een speeltuin, een speelbos en een fonteinendoolhof. De bouw van het nieuwe park verliep niet zonder slag of stoot. Een heleboel buurtbewoners tekenden protest aan tegen de plannen.