Parcours Ronde van Vlaanderen dit jaar ook langs Wichelen en Lede

Goed nieuws voor de wielerfans in Wichelen en Lede. Op zondag 5 april zal de Ronde Van Vlaanderen in beide gemeenten passeren. De stad Aalst laat Vlaanderens Mooiste deze editie aan haar neus voorbijgaan. Verder blijft het parcours ongewijzigd, dus ook de Muur van Geraardsbergen zal één van de 17 hellingen zijn. Dit jaar zijn Sint-Niklaas, Hamme, Berlare, Herzele en Zottegem de dorpen van de Ronde. Maar ook in Lede maken ze zich alvast klaar voor een groot volksfeest.