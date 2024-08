Paralympische Spelen in Parijs: "We hopen dat de Belgen massaal naar Parijs afzakken om ons aan te moedigen"

De Olympische Spelen zijn nog maar net achter de rug, maar Parijs mag zich binnenkort opmaken voor het volgende grote sportevent. Want binnen twee weken is het de beurt aan de G-atleten om zich te bewijzen. De Paralympische Spelen zijn ondertussen toe aan de 17de editie. En ook België trekt met een sterk team en de nodige ambitie richting de Franse hoofdstad. Met 29 atleten in 11 verschillende sporten hoopt de delegatie het beter te doen dan de 15 medailles in Tokio. Ook enkele streekgenoten zullen er de Belgische kleuren verdedigen.