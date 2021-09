Tientallen vrienden, buren en familieleden van Ewoud Vromant hebben de paralympisch atleet gisterenavond als een held onthaald in zijn woonplaats Woubrechtegem, dat is in Herzele. Vromant, die een zilveren medaille meebracht uit Tokio, werd daarna in een open wagen door de gemeente gereden. Op het dorpsplein volgde dan nog een officiële huldiging door het gemeentebestuur.