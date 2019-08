Papa verkeersslachtoffer Emilie Leus: "Voer straffen uit, en stop met aankondigen controles"

De Vlaamse Waterweg vraagt aan de politie om het aantal controles aan de Scheldebrug in Temse te verhogen. De jongste maanden is de hoogtebegrenzer die er staat al vijf keer aan flarden gereden door vrachtwagens. Telkens met een pak verkeersellende. Want zonder begrenzer mag de brug niet gebruikt worden, en wordt het verkeer omgeleid. Een paar weken geleden is er een tweede begrenzer geplaatst, zodat er bij een incident altijd ééntje op overschot is. Maar de Vlaamse Waterweg wil ook dat er preventief gewerkt wordt.