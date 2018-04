Nieuws ''Panic Room'' in Belfort Aalst moet Jan De Lichte in kijker plaatsen

De stad Aalst wil de crypte van het Belfort de komende 3 jaar gebruiken als een escape room. In een escape room word je opgesloten en moet je aan de hand van puzzels en raadsels een uitweg zien te vinden. De stad zoekt nu naar een partner die dat daar wil organiseren. Op die manier hoopt de stad het Belfort en het levensverhaal van Jan de Lichte in de verf te zetten. Die beruchte crimineel werd na een grote klopjacht gearresteerd en opgesloten in het Belfort. Daarna werd hij geëxecuteerd op de Grote Markt. Louis Paul Boon schreef er ook een boek over. Het is Aalsters cultureel erfgoed, net als het Belfort zelf.