Nog in Beveren, maar ook in Kruibeke en in Zwijndrecht, zal het restafval deze zomer niet meer wekelijks, maar om de twee weken opgehaald worden. Dat heeft afvalintercommunale Ibogem beslist. Volgens Ibogem is er nog altijd te veel restafval. En wekelijks ophalen stimuleert het sorteren niet. Maar, de maatregel stuit ook op protest. Want in de zomer stinken de vuilzakken harder door de hitte. Mensen die toch sneller van hun vuilniszakken af willen kunnen ze misschien naar het containerpark brengen. Misschien, want dat wordt nog onderzocht.