Pakkende getuigenissen uit 2 woonzorgcentra in de eerste coronagolf

Dat de bewoners en het personeel van de woon-zorgcentra het de afgelopen maanden heel moeilijk hebben gehad, dat moeten we u niet meer vertellen. Het zorgpersoneel is tot het uiterste gegaan. Woon-zorgcentra De Vliet in Zele en Sint-Jozef in Moerzeke verloren tijdens de eerste golf twaalf bewoners aan het virus. Nu de tweede golf volop door onze regio raast, blikken de zorginstellingen terug op loodzware eerste coronaperiode. De directie heeft een filmpje online gezet met een reeks pakkende getuigenissen van het personeel.