De eerste grote ronde van Brent Van Moer zit erop. De renner uit Beveren is na een zware Ronde van Spanje weer thuis en blikt tevreden terug. Met onder meer twee ritzeges voor z'n ploegmaat Tim Wellens was de Vuelta zonder meer een succes voor z'n team Lotto-Soudal. Zelf was Van Moer nu in de eerste plaats mee om ervaring op te doen. Maar als alles op een dag meezit, ziet hij zichzelf ook wel een ritzege pakken in zo'n grote ronde.