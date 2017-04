Nieuws Paasuittocht: bijzonder druk op E34 richting kust en op E17

Wie vandaag dacht om er extra vroeg op uit te trekken tijdens het Paasweekend, die was eraan voor de moeite. Want de files zijn zeer vroeg op gang gekomen. In de vroege namiddag was het al aanschuiven. Het is nu nog altijd druk op de snelwegen richting kust, en ook op de E17 richting Antwerpen. De problemen zijn het grootst op de E17. Daar verlies je tot een half uur. Ook aan de werken aan de tunnel in Zelzate op E34 is het bumperen. Oorzaak van de files zijn enkele kleine incidenten, en veel mensen zijn vandaag ook thuis gebleven om vroeger te kunnen vertrekken. Het Vlaams Verkeerscentrum zegt ook dat er meer Nederlanders en Duitsers op de baan zijn, wellicht richting onze kust.