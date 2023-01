Paardenkastanjes van Frans Blanckaertdreef worden gerooid: "Er komen nieuwe bomen, de dreef is heilig voor ons"

De familie van een van de slachtoffers van Kim De Gelder ziet de man liever in de gevangenis zijn straf uitzitten dan in een psychiatrisch centrum. Vandaag is het precies 14 jaar geleden dat De Gelder toesloeg in een kinderdagverblijf in Sint-Gillis-bij-Dendermonde. Een kinderverzorgster en twee baby's, van nog geen jaar oud, kwamen daarbij om het leven. In 2013 werd De Gelder, toen 24, veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar in 2019 besliste het gerecht dat hij toch ontoerekeningsvatbaar was en geïnterneerd moest worden.