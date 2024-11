Overwinning Forza Ninove definitief: geen enkele partij dient bezwaar in over mogelijke verkiezingsfraude

Het is nu definitief. Forza Ninove wint de verkiezingen in Ninove, want de uitslag zal niet aangevochten worden. Na Vooruit-Groen en Positief Ninove zal nu ook N-VA geen bezwaar indienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. En daardoor kan Forza Ninove begin december van start gaan. De partij van kopman Guy D'Haesleer won de gemeenteraadsverkiezingen in Ninove overtuigend, met 47,4 procent van de stemmen. Goed voor een absolute meerderheid. Maar in de stad werd er opvallend veel via een volmacht gestemd. Meer dan 1.600 volmachten waren er, de meeste in het voordeel van Forza Ninove. Maar omdat geen enkele partij daar nu een bezwaar tegen indient, moet de Raad ook geen onderzoek openen, en zijn de verkiezingen geldig. Het parket van Oost-Vlaanderen voert wel nog een onderzoek. Maar wanneer dat is afgerond, zal de termijn om bezwaar in te dienen verstreken zijn. De rechter kan wel nog boetes of zelfs gevangenisstraffen uitspreken indien er inbreuken worden vastgesteld.