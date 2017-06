Overstromingsgebieden langs de Durme ontdekken vanop het water, vanuit Hamme of Temse

In Appelterre-Eichem, een deelgemeente van Ninove, is gisteren de jongen begraven die zichzelf begin deze week van het leven had beroofd, nadat er naaktfoto's van hem waren verspreid via sociale media. De daad van de pas 15-jarige jongen, en de mogelijke oorzaak ervan wekte heel wat emoties op, in en buiten de gemeente. Toch waren de gedachten van de vele honderden aanwezigen in de eerste plaats bij de jongen zelf.