Overname Corelio Printing afgesprongen, 167 werknemers verliezen hun job

Bij lingeriefabrikant Van de Velde in Schellebelle, bij Wichelen, verdwijnen 17 jobs. Dat komt omdat het bedrijf de controle van de gemaakte bh's in Tunesië zal laten gebeuren, daar waar er zelf ook al bh's gemaakt worden. Op een totaal van 900 werknemers is dat misschien niet erg veel maar toch is het nieuws hard aangekomen. Personeel en vakbonden vinden dat er niet respectvol wordt omgegaan, met mensen die jarenlang het beste van zichzelf hebben gegeven voor het bedrijf.